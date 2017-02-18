禁宰令 政院估業者補償金額約3億元

2017-02-18 17:05

〔記者李欣芳／台北報導〕禽流感疫情嚴峻，農委會宣布自昨天起，禁宰禽類7天，進行防疫工作。行政院長林全昨天在回答國民黨立委質詢時表示，針對農民、運輸業者與屠宰業者都有處理與補償，行政院發言人徐國勇今天傍晚表示，農委會將補償業者的金額，初步統計是3億元左右。

行政院長林全今天下午召集各部會正副首長、政務委員等內閣政務人員近80人，在公務人力發展中心召開名為「政務團隊工作會議」的共識營，徐國勇在對外轉述時，針對上述時事議題，做了以上表示。