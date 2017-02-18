長照2.0需人力 屏東培訓志工

2017-02-18 16:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕長照2.0社區整體照顧，屏東縣以屏東市做為試辦舞台，志工需求大，屏東基督教醫院今天（18日）在永大多元照顧中心舉辦志工訓練課程，許多銀髮族認為自己還能做點事，開心加入志工行列。

長照2.0社區整體照顧模式試辦計畫，服務對象為65歲以上失能長者、50歲以上失智者及49歲以下身心障礙者，屏縣以屏市做為試辦舞台，透過社區整合型服務中心、複合型日間服務中心、巷弄長照站，來照顧不同需求的老人；屏東的社區整合型服務中心由屏東基督教醫院統合。

長照要做得好，志工人力相當重要，屏基今天舉辦的培訓課程，吸引約60位照顧服務員及志工參加，由該院社區醫學部副主任蕭麗珍擔任講師，她表示，陪伴長輩在態度上要特別注意，例如老人尿失禁，本人一定是不好意思，只要輕聲告訴對方陪去廁所就好，避免大聲嚷嚷讓旁人知道。

66歲的莊立芬參加志工課程，她在永大多元照顧中心志願服務超過半年，她說，孩子大了，不需她操心，覺得自己還能為社會做點事情，所以每天都到照顧中心陪伴銀髮族。

屏東市崇蘭社區照顧據點，今年下半年將擴展為巷弄長照站，負責人蕭永宗表示，以前每週讓老人聚會一次，未來每週一到五都有課程及活動，更需志工加入，銀髮族服務銀髮族的效果很好，期盼更多「少年老人」加入志願服務行列。