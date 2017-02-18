城隍爺誕辰 宜市3月5日席開500桌大拜拜

2017-02-18 16:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所辦理「宜蘭大拜拜星光音樂晚會」，將在3月5日席開500桌大拜拜，每桌原價3000元，公所補助500元，從19日起開放訂桌，當天還有音樂會，邀請藝人羅時豐、電音新女神王思佳等人蒞臨表演，邀請鄉親共襄盛舉。

農曆2月8日及國曆3月5日是城隍爺誕辰，宜蘭每年都會在這天舉行大拜拜活動，是在地歷史悠久的宗教慶典，市公所也於102年開始，在這天舉行星光音樂晚會，也舉辦辦桌活動，今年音樂晚會，則邀請跨屆金曲歌王羅時豐壓軸演出，電音女神王思佳、人稱「小吳宗憲」的梅東生則擔綱主持。

此外，5組實力派本土藝人也將輪番上陣，首先由結合東方藝術的「極鼓擊」揭開序幕，緊接著歌壇天后蔡秋鳳，星光幫歌手獲且得金馬最佳新演員獎的李千娜、及能歌能演的金曲最佳台語歌手黃文星，將接連開唱。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭大拜拜復刻古早味廟會的氣氛，喚起在地長者敬神、重人情味的兒時記憶，也讓年輕人體驗民俗節慶的生活文化，城隍爺誕辰祭典，也保佑國家社會風調雨順、國泰民安。

另外，宜蘭市公所配合大拜拜晚會的訂桌活動，自2月19日開始受理，為鼓勵民眾踴躍參與，每桌原價3000元，公所每桌額外補貼500元，民眾只要以優惠價格2500元，即可品嚐蘭陽特色合菜，總共500桌訂完為止。