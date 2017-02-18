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生田斗真「多元成家」新片宣傳 北捷禁播

2017-02-18  18:12

〔記者張凱翔／台北報導〕日本傑尼斯團員生田斗真新片《當他們認真編織時》入選柏林影展，片中他飾演跨性別者照顧失去母親的女孩，但台灣片商絕色國際臉書發文控，台北捷運公司因該片宣傳廣告出現「多元成家」內容，遭北捷退件。北捷對此回應並未拒絕刊登，僅要求「修正部分廣告文字」，把「最具爭議多元成家話題」、「3/10這樣教小孩」用字拿掉，反諷廠商不要拿議題操作當商業宣傳。

片商絕色國際17日在臉書發文，原計在捷運站燈箱和月台電視播放的《當他們認真編織時》廣告皆不得刊出，詢問之下得到台北捷運回應：「除非（廣告）拿掉『多元成家』與『這樣教小孩』字眼，因為這兩句話恐觸動『部分人』的敏感神經。」

北捷公司則回應他們對「政治、選舉、違反法令規定和善良風俗，以及社會未達共識恐釀爭議之廣告，均善盡把關責任」，但絕色國際認為《當他們認真編織時》沒有涉及任何上述元素，並用溫暖、感人的方式，藉此消弭社會對LGBT族群的標籤及歧視，並用常理心對待身邊不同取向的人，卻無法在北捷刊登廣告。

絕色國際還說，「我們真心覺得這樣的電影可以跟日本一樣，被認定有『教育意義』的，可以推廣到中小學校去的，藉此改善台灣的性別平等教育。」不過他們認為北捷因為擔心觸發某些人的舉報，而要求撤掉廣告上的「性平訴求」才能刊登，完全違反他們發行此片的背後精神。

另外，前日北捷公司月台電視才因播放《人形蜈蚣》遭家長抨擊會對小孩身心造成影響，北捷卻說該廣告已經由北捷包括文化、法律、廣告、藝術等專家學者組成的審議委員會通過，並取得國家通訊傳播委員會（NCC）准播證明，可在正常時段播放。

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  • 台灣片商絕色國際控北捷禁播該片廣告。（絕色國際臉書擷圖）

    台灣片商絕色國際控北捷禁播該片廣告。（絕色國際臉書擷圖）

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