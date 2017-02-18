《沉默》監製李良山 捐電影票給台中弱勢團體

2017-02-18 16:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯新片《沉默》已全台上映，監製李良山今（18）日捐贈電影票給台中弱勢團體，感謝市府在拍片前後的多項協助。新聞局長卓冠廷說，片中使用台中造浪池拍攝，讓台中有機會被世界看到，希望能吸引更多劇組前來。

《沉默》全程在台灣取景拍攝，監製李良山與特效人員魏宗舍18日特地到台中宣傳，並在市府舉辦記者會，播放攝影師羅德里哥‧普里托Rodrigo Prieto訪談影片及工作紀錄花絮。劇組並於會中贈送電影票，由社會局轉交弱勢團體。

普里托在訪談影片中表示，由於在海裡拍片相當危險，因此台中造浪池的幫助很大，不僅可控制浪的大小，也可以控制海浪拍打的點，感謝台中提供這麼棒的拍攝場地，台中也擁有很棒的旅館、餐廳，是非常理想的拍片地。

李良山，這次看到《沉默》有海景，馬上就想到一定要來台中，台中造浪池可做到1000多個浪型，但因花費較高，其實一開始劇組還在猶豫是否來此拍攝，後來導演以效果好為重，因此在台中市政府的支持下到台中造浪池拍攝。

李良山指出，從洽談到拍攝的過程中，看到了中市府對電影的關愛、熱情及國際觀，劇組不少問題都在市府的協助下解決，非常感謝；卓冠廷則說，感謝李監製的引介，讓台中有機會被世界看到，未來希望吸引更多劇組到台中拍電影。

卓冠廷又說，市府積極打造「中台灣影視基地」，擁有2座全國最大攝影棚、1座中型攝影棚、全台唯一造浪池，目前施工進度9.7%，明年將可如期完工，預計後年可以正式營運，可提供劇組更好的協助。