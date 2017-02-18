| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

大台南裝上翅膀飛 外環道路網建置啟跑

2017-02-18  17:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為因應台南科學園區特定區發展所帶來的交通壅塞問題，市府極力向中央爭取經費，開闢台南都會區北外環道路，預估全線完成後，將成為南市第4條東西向快速主幹道，相較於國道八號更貼近市區，從安平至南科只需15分鐘。

工務局表示，台南都會區北外環快速道路由新市台1線到安平四草大橋全長19.0公里，經費共約178億元，第一期10億元由台1線到新港社大道路段已於104年元月通車，第三期工程（新港社大道到台江大道） 46億元，已於104年獲中央補助，預計106年7月開工。

第二期工程（台江大道到安和路）已進行設計，第四期工程（由安和路到四草大橋），則包括環評部份，正進行規劃中。

台南科學園區為台灣創造高額產值，也為大台南地區造就不少就業與發展機會，卻也帶來大量車潮，導致南科特定區產生嚴重的交通運輸問題。

工務局表示，為解決南科交通問題提升競爭力，市府積極爭取中央經費興辦多項交通工程，打通南科及新市、永康至高鐵特定區交通動線，於102年起已陸續完成「台南都會區北外環道路第1期工期」、「國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路工程」、「新化區高鐵沙崙站橋下道路工程」、「南科西向聯絡道路新闢工程」等重要聯絡道路並通車。

目前正進行「新化區高鐵沙崙站橋下道路第2期後續工程」，預計今年5月完工通車後，亦可疏解台39線由永康至新市車流。

廣告
  • 台南都會區環狀路網示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南都會區環狀路網示意圖。（記者洪瑞琴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南科 台南科學園區 快速道路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：大台南裝上翅膀飛 外環道路網建置啟跑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.