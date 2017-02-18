大台南裝上翅膀飛 外環道路網建置啟跑
2017-02-18 17:25
〔記者洪瑞琴／台南報導〕為因應台南科學園區特定區發展所帶來的交通壅塞問題，市府極力向中央爭取經費，開闢台南都會區北外環道路，預估全線完成後，將成為南市第4條東西向快速主幹道，相較於國道八號更貼近市區，從安平至南科只需15分鐘。
工務局表示，台南都會區北外環快速道路由新市台1線到安平四草大橋全長19.0公里，經費共約178億元，第一期10億元由台1線到新港社大道路段已於104年元月通車，第三期工程（新港社大道到台江大道） 46億元，已於104年獲中央補助，預計106年7月開工。
第二期工程（台江大道到安和路）已進行設計，第四期工程（由安和路到四草大橋），則包括環評部份，正進行規劃中。
台南科學園區為台灣創造高額產值，也為大台南地區造就不少就業與發展機會，卻也帶來大量車潮，導致南科特定區產生嚴重的交通運輸問題。
工務局表示，為解決南科交通問題提升競爭力，市府積極爭取中央經費興辦多項交通工程，打通南科及新市、永康至高鐵特定區交通動線，於102年起已陸續完成「台南都會區北外環道路第1期工期」、「國道8號南科聯絡道延伸省道台1線道路工程」、「新化區高鐵沙崙站橋下道路工程」、「南科西向聯絡道路新闢工程」等重要聯絡道路並通車。
目前正進行「新化區高鐵沙崙站橋下道路第2期後續工程」，預計今年5月完工通車後，亦可疏解台39線由永康至新市車流。
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