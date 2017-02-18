羊咩咩車陣亂竄 網友笑：放假揪團環島

2017-02-18 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕正港迷途羔羊！1名網友在臉書分享1部中南部某座橋上，羊咩咩在車陣中亂竄的影片，險象環生，讓人忍不住為牠們捏把冷汗。

影片被轉載至《爆料公社》，網友笑稱，羊群該不會是從某羊肉爐「集體翹家」，才慘變「迷途羔羊」；也有人說，「寒冬已過，羊肉爐放長假，集體糾團環島」；還有人模仿被車流包夾的羊咩咩口氣表示，「他媽的一群流氓」；另有網友稱羊群行徑為「羊羊得意的逛大街」。

部分網友則指出，最近家禽禁宰令上路，「燒酒雞沒得吃，遭殃的是羊肉爐，當然要快逃啊」，也有人心疼怒批，「開車跟騎車沒良心，都不會讓」，還有人詢問，影片是在哪拍的，網友回應，「雲林虎尾平和橋」，但有人則懷疑是屏東；影片上傳僅2小時，隨即吸引逾6萬6000人次觀看，引起網友熱烈討論。

爆料公社影片：