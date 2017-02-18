年後轉職 專家教您面試時千萬別談這些事
2017-02-18 16:53
南投就業中心舉辦年後首場聯合徵才活動，提供履歷健診服務。（記者張協昇攝）
〔記者張協昇／南投報導〕春節過後，許多民眾轉職，南投就業中心今天舉辦年後首場聯合徵才活動，現場請來S.R職涯管理顧問公司負責人陳浩正，採一對一方式教導民眾撰寫履歷及面試技巧。陳浩正表示，轉職面試時最忌諱的是批評前公司主管，甚至無意間洩漏前公司機密。
勞動力發展署中彰投分署南投就業中心，今天在南投縣文化園區舉辦「2017勇往直前、創薪未來」聯合徵才活動，共有11家廠商，提供217個工作機會，南投縣榮民服務處，也在剛上任的處長池玉蘭率領下，到場為退除役官兵提供就業等服務，吸引近500位民眾參與，共有242位民眾遞送履歷表，擬錄用100人，媒合率達41.3%。
現場也提供職涯諮詢及履歷表健診服務，S.R職涯管理顧問公司負責人陳浩正表示，民眾撰寫履歷表或自傳時，最易犯的錯誤是個人學、經歷等資訊提供不完整，以及未能具體寫出自己的專長、建樹，往往流於家庭背景或個人對於事物主觀性感受的描述。
陳浩正說，另外對於薪資的期望，若都是千篇一律寫依公司規定，可能會被某些公司認為事前未做足功課，未能了解相關行業薪資行情，欠缺自我價值認同，求職慾望不高，因而影響求職成功率。
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