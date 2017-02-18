女遭鹹豬手襲胸PO文求助 網友卻瘋「求正面」
2017-02-18 17:59
〔即時新聞／綜合報導〕 許多女性都喜愛穿著緊身衣褲來覽露自己的好身材，但在外面可得要多多注意，以防遭色狼盯上！今天一名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，搭火車熟睡時遭到色狼伸出鹹豬手襲胸，但她第一時間不敢宣揚，只敢拍照蒐證也未報警或是求救，雖然此舉遭網友懷疑，但多數網友卻將目光放在原po的好身材上。
女網友開頭就問：「有人坐火車被襲胸過嗎？」接著表示，今天她坐火車時，明明旁邊一堆空位，但一名男子卻故意坐在她身邊，更趁她熟睡時偷偷襲胸，加上自己很孬不敢說，「正要說，這位男子就閃人不知道去哪個車廂了」，因此她才會將她偷拍的照片po上網，詢問網友是否有碰到類似經驗，或是該如何處理。
對此，不少醉翁之意不在酒的網友看到原PO的好身材，竟紛紛大膽留言：「求正面」，也有其他網友表示：「女生要保護自己~真的有色狼性騷擾應該勇敢地大聲呼救」、「有什麼好不敢說的！站起來先打一巴掌再說了！！」、「請大聲斥責他，並求助車長，報警抓人，不要姑息這種變態」、「抓住他的手大叫」。
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