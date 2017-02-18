桃北快捷公車通車 全新電動低地板巴士24日上路

2017-02-18 16:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府交通局新闢「710大溪─永寧捷運站」快捷公車，市長鄭文燦下午與卡通人物Hello Kitty共同主持通車典禮，鄭文燦說，快捷公車24日開放民眾搭乘，首週到3月2日免費，歡迎民眾多加利用。

710快捷公車路線設有18個站，平日從大溪老街出發，經復興路、慈湖路、康莊路、介壽路、仁善街、埔頂路二段、埔頂路一段、員林路一段、永昌路、大溪交流上經國道三號抵土城交流道，再行經新北市土城區中央路三段抵捷運永寧站；假日改由大溪區橋頭停車場發車，經瑞安路接回介壽路等原路線。

鄭文燦主持通車典禮後，參觀嶄新的5輛電動低地板、彩貼HELLO KITTY公車，他說，這條是大溪鄉親期待已久的公車路線，通車後可望紓解大溪聯外的塞車問題，也更便於新北等地民眾到大溪旅遊。

未來快捷公車每天上午6點發車，晚間10點45分發出末班車，尖峰時間10到20分鐘一班、離峰時間30到60分鐘一班，平日80班次、假日82班次，全線分3段票收費，每段票的全票18元、半票9元，詳情可洽0800-888-952。