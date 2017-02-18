冬候鳥過境太平溪出海口 卻與垃圾為伍
2017-02-18 16:40
冬候鳥黑尾鷗過境太平溪出海口，卻在滿是垃圾的出海口徘徊覓食。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］太平溪出海口是候鳥過境重要棲息地，日前有十餘隻冬候鳥黑尾鷗在附近徘徊覓食，鳥友發現出海口沙灘上成堆成排垃圾，直言有種「讓候鳥嫌我們髒」的罪惡感。
台東縣政府建設處表示，太平溪、利嘉溪出海口垃圾問題確實是「我們的痛」，常遭不法人士傾倒垃圾，清了又清。
建設處副處長蔡勝雄表示，交通便利的縣管河川兩旁、出海口及防汛道路常遭民眾惡意傾倒垃圾、廢棄物，尤以太平溪、利嘉溪出海口為最，縣府每年花費近百萬元清除河川兩旁、防汛道路上的垃圾及廢棄物，仍抵不過民眾隨意傾倒垃圾的速度。
台東縣環保局環境衛生管理科指出，有民眾反應太平溪出海口沙灘的垃圾問題，由於該處為無地號土地，理應屬國有財產署管轄範圍，會進一步與國有財產署釐清及調，更歡迎民眾向環保局檢舉偷倒垃圾、廢棄物者。
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