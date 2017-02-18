天兵！女駕駛誤將引擎進氣口當油箱口 笑翻網友

埔里鎮黃姓女子將Smart汽車左側進氣孔誤認成油箱口，開進加油站就要加油。（黃姓民眾提供）

2017-02-18 17:07

〔記者佟振國／南投報導〕車子油箱怎麼打不開？南投縣埔里鎮黃姓女駕駛昨天開著新買不久的Smart汽車去加油，卻開不了油箱，無法加油，隔天車子沒油無法發動，原來車子的油箱在右側，她竟將車身左側進氣口當成油箱孔，讓家人全部傻眼，上網自揭糗事，也笑翻一堆好友。

黃姓女駕駛今天在臉書PO文表示，昨天去加油站加油，因為開不了油箱門所以就沒加油，加油站的人員也一直抱歉說打不開，今天車子沒油發不動，老公只好幫忙買油回來加。

看到老公在車子右側加油，黃女才猛然想起昨天去加油站時是用左側加油，只見老公冷冷回應「妳一直在開引擎進氣孔，怎麼可能打得開啦！」黃女頓時大笑，她的「天兵」之舉更連累加油站人員，也透過臉書向超有禮貌的加油站員工致歉。

好友則是開出「天兵團」或「三寶團」的團長，請她任選其一接下重擔，也有人回應「車子很Smart，可是人就...」、「我老婆要小心一點，別被妳傳染同症頭」讓黃女成為眾人笑柄。