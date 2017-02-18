搭乘機捷 選擇人數較少車站免排隊

機場捷運幾乎是班班客滿，很多民眾都沒有座位。（記者謝武雄攝）

2017-02-18 15:55

［記者謝武雄／桃園報導］今天是機場捷運開放民眾免費試乘第3天，雖然是星期六，但因228連續假期調換上班日影響，今天公家機關仍然正常上班，機捷位於桃園市的車站，除A8長庚醫院站、A18高鐵站、A21環北站人潮較多外，其他車站搭乘人數並不多，民眾幾乎是到車站就可以抽號碼牌不必排隊，以桃捷公司所在的A17站為例，今天發出的試乘券，大約只有3、400張，平均一小時不到一百張，民眾要試乘捷運，可以選擇人潮較少的車站。

記者實地觀察發現，試乘機場捷運的民眾還是不少，從A21站發車往台北站的班車，到了A18高鐵站站就已經沒有座位，幾乎是班班客滿，桃園市民從A10山鼻站、A11坑口站、A15大園站、A16橫山站、A17領航站、A19體育園區站、A20興南站，幾乎到場後不用排隊，只接領號碼牌就能上車；此外，進出捷運匝口還是要使用悠遊卡、一卡通等電子票證，建議民眾攜帶電子票證，否則要請工作人員幫忙，如果人潮眾多時就會浪費時間。

住在青埔的陳姓夫妻表示，機場捷運等了10幾年才通車，一定要找時間搭乘，另外一位王姓阿嬤則是帶著孫子「趴趴走」，她說，這幾天試乘機場捷運，想要下車到站外走走，結果才發現桃園市的車站能逛的地方很少，除兩個機場航廈車站有美食街，A8長庚醫院站、A18高鐵站周邊有購物中心，其他地方都很荒蕪，A21站環北站是最後一站，雖然搭車的人很多，但從車站到市區還是要一段距離，連吃飯都找不到地方，最後只能吃超商食品，建議市府加強捷運車站與周邊的連接。