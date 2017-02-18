高醫牙醫教授李惠娥女力典範 明天榮退演講

高醫牙醫教授李惠娥，在高醫服務逾40載。（圖高醫董事會提供）

2017-02-18 16:41

〔記者方志賢／高雄報導〕高醫牙醫教授李惠娥，甫於今年1月31日延齡退休，口腔醫學院明上午9時於第一教學大樓B1為她辦榮退專題演講，李惠娥現任高醫董事，在高醫服務逾40載，創造了9項第一紀錄，堪稱女力時代的典範。

年近70歲的李惠娥，從進高醫就讀、服務至退休，一輩子奉獻給高醫。她是高醫口腔醫學院第一位培育出來的博士，也是高醫第一位女性口腔醫學院院長、牙醫學系主任、附設中和紀念醫院牙科部長、補綴科主任、家庭牙醫科主任，以及董事會第一位牙醫背景的女性董事，加上當年以第一名成績考進牙醫系、第一名成績畢業，合計9項第一，這項輝煌的紀錄在高醫無人能比。

李惠娥從小就很會讀書，她說，高雄女中畢業後，原本想考生物相關科系，因父親一句話：「查某囝仔做醫生嘛沒嘜!」而如父母所願考上牙醫系。在高醫期間，除曾隨夫婿高醫放射腫瘤科醫師連熙隆到日本進修2年外，職場沒有離開過高醫，她把一生最精華的歲月都奉獻給高醫，作育英才、照顧病患，皆不計其數。

李惠娥關心弱勢族群，從大學期間就參與教會醫療，常深入偏鄉離島義診，她的第一篇升等論文就是探討那瑪夏原住民孩童與漢人孩童牙齒的差異；在交通不發達的民國60年代，李惠娥不畏路遙，靠著兩腿步行8小時翻山越嶺，從甲仙附近走到那瑪夏不知多少回，為200多名原住民孩童檢查口腔；這份行醫信念與毅力，讓年輕一輩望塵莫及。

「李教授有副『阿婆心』!」高醫牙醫副教授王兆祥說，李教授拉拔學生不遺餘力，當學生要升等時，她比學生還緊張，時時盯著學生的論文，關心是否順利過關。20年前，師生兩人合編的《局部活動義齒製作手冊》至今仍是高醫牙醫學系的教材。

退休是人生另一階段的開始，李惠娥除了繼續擔任高醫董事，為自己母校的未來發展盡分心力外，也應聘到一所專校繼續培育下一代；她希望用餘生多陪伴家人、學生，活出精彩、快意的人生下半場。