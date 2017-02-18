| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

中市新聞局考察歐洲最大影城 洽商跨國合作

台中市新聞局參訪團與巴貝爾斯堡影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser，就影視發展充分交換意見。（台中市政府新聞局提供）

2017-02-18  17:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕德國日前舉辦「柏林影展」，台中市政府新聞局長卓冠廷率團前往取經，並造訪歐洲規模最大、歷史最悠久的巴貝爾斯堡影城和媒體創新中心，更和影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser建立聯繫窗口，盼進一步洽商各項合作計畫。

新聞局為考察德國影視產業發展，卓冠廷局長2月9日率財團法人台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳等人，前往德國考察巴比倫電影藝術之家、德國電影電視博物館、德國柏林歐洲電影市場展、德國電影電視學院、巴貝爾斯堡影城和媒體創新中心、柏林圍牆紀念館、史塔西博物館、柏林霍恩豪森紀念館等地。

新聞局表示，經台灣駐德代表謝志偉鼎力協助，這次考察成果豐碩；德國在影視工業的成熟發展和政府及民意代表的支持，令人佩服，盼能將相關影視設施規劃和營運經驗帶回台中，並增加未來跨國合作的機會。

新聞局指出，幾乎所有參訪的影視場館，皆獲得柏林市政府或州政府，甚至聯邦政府的資金挹注，顯示影視和內容產業的發展，在德國受到高度重視，也因為穩定的財源，提供影視機構更大的發揮彈性和空間。

其中，「巴比倫電影藝術之家」靈活、多元的經營方式及理念，將作為辦理台中中區藝術電影沙龍的參考；而位於「Sony Center」的德國電影電視博物館和電影電視學院，其展覽、電影歷史的論述方式，也將作為未來水湳「中台灣電影中心」參考依據。

新聞局表示，巴貝爾斯堡影城不僅作為霧峰影視基地建設之參考，更初步建立未來洽談進一步合作及投資的雙方窗口。影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser對於台中的環境、及從台灣跨足亞洲的影視製作市場甚感興趣。

新聞局指出，德國柏林在影視產業的發展和轉型正義等相關議題，已相當成熟並已有多年的發展歷史，透過此次考察，不但增進兩市間產業及相關議題的交流，亦對於未來城市的發展具有重要參考和學習價值。

廣告
  • 台中市新聞局長卓冠廷（左二）率團參訪巴貝爾斯堡影城內部工作坊。（台中市政府新聞局提供）

    台中市新聞局長卓冠廷（左二）率團參訪巴貝爾斯堡影城內部工作坊。（台中市政府新聞局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：中市新聞局考察歐洲最大影城 洽商跨國合作


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.