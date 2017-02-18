中市新聞局考察歐洲最大影城 洽商跨國合作

台中市新聞局參訪團與巴貝爾斯堡影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser，就影視發展充分交換意見。（台中市政府新聞局提供）

2017-02-18 17:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕德國日前舉辦「柏林影展」，台中市政府新聞局長卓冠廷率團前往取經，並造訪歐洲規模最大、歷史最悠久的巴貝爾斯堡影城和媒體創新中心，更和影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser建立聯繫窗口，盼進一步洽商各項合作計畫。

新聞局為考察德國影視產業發展，卓冠廷局長2月9日率財團法人台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳等人，前往德國考察巴比倫電影藝術之家、德國電影電視博物館、德國柏林歐洲電影市場展、德國電影電視學院、巴貝爾斯堡影城和媒體創新中心、柏林圍牆紀念館、史塔西博物館、柏林霍恩豪森紀念館等地。

新聞局表示，經台灣駐德代表謝志偉鼎力協助，這次考察成果豐碩；德國在影視工業的成熟發展和政府及民意代表的支持，令人佩服，盼能將相關影視設施規劃和營運經驗帶回台中，並增加未來跨國合作的機會。

新聞局指出，幾乎所有參訪的影視場館，皆獲得柏林市政府或州政府，甚至聯邦政府的資金挹注，顯示影視和內容產業的發展，在德國受到高度重視，也因為穩定的財源，提供影視機構更大的發揮彈性和空間。

其中，「巴比倫電影藝術之家」靈活、多元的經營方式及理念，將作為辦理台中中區藝術電影沙龍的參考；而位於「Sony Center」的德國電影電視博物館和電影電視學院，其展覽、電影歷史的論述方式，也將作為未來水湳「中台灣電影中心」參考依據。

新聞局表示，巴貝爾斯堡影城不僅作為霧峰影視基地建設之參考，更初步建立未來洽談進一步合作及投資的雙方窗口。影城首席營運長暨製作人Christoph Fisser對於台中的環境、及從台灣跨足亞洲的影視製作市場甚感興趣。

新聞局指出，德國柏林在影視產業的發展和轉型正義等相關議題，已相當成熟並已有多年的發展歷史，透過此次考察，不但增進兩市間產業及相關議題的交流，亦對於未來城市的發展具有重要參考和學習價值。