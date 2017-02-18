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可調式高跟鞋與豬隻健康微晶片 清大學生創新創業

2017-02-18  15:31

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學今天舉辦「清華創業日」，有學生組隊推出可調式的高跟鞋「Foot Healer」，和豬隻疾病管理系統的「愛樂萌生技」，解決上班女性常面臨高跟鞋太高站不久，及腿部易靜脈曲張等問題，以及就台灣今年力拚從口蹄疫區國家除疫，試圖透過微晶片來管理豬隻的健康。其中科管所學生邱怡澍化身模特兒，展示可調式高跟鞋，超吸睛。

女性常有穿高跟鞋需求，但又希望能搭配不同場合、環境調整高跟鞋的高度，清華大學科管所等學生共組創新團隊，設計可調式的高跟鞋，希望解決女性因應不同場合調整高跟鞋的困擾，其中科管所碩士班學生邱怡澍擁有高挑身材和一雙美腿，是學校桌球隊的她，還曾是外拍麻豆，也參與「Foot Healer」的創新研發。

邱怡澍說，這種可調式高跟鞋是在鞋跟上裝一個卡榫，讓鞋跟高度可依需求調整，調整範圍從4公分增高到7公分，未來還會依人體工學原理，選擇適合的金屬材質，進行載重量及榫度的精密度，只要能做出來，就可調整不同高度的高跟鞋，解決女性常要換鞋、穿高跟鞋易腳痠，或靜脈曲張等問題。

台灣正處禽流感疫情高峰期，如何進行動物健康管理也成為重要課題，清大生物科技與科管所、腦科學中心學生，也組團隊與疫苗公司合作成立「愛樂萌生技」，希望採以微晶片方式，進行豬隻的健康管理。

學生說，豬隻施打疫苗後，到底該如何監控其健康狀態，老一輩可能靠經驗，但新的生技方式，可讓飼養變得安全，只要取施打疫苗後的豬隻血液或尿液，就可透過微晶片的分析和健康數據累積，了解豬隻的健康情形，如此不僅能掌握疫苗的有效性，更可提高豬隻飼養的穩定性。

愛樂萌生技學生團隊正與農委會及疫苗公司合作，目前從微晶片到分析的成本，每隻豬約100元，只要讓豬隻健康管理，台灣今年要從口蹄疫疫區除疫的目標可望達成，這些微晶片大數據更可佐證豬隻的健康狀態。

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  • 清華大學學生組創新創業團隊研發可調式高跟鞋，希望降低女性穿高跟鞋的不舒服，且可依不同場合調整高跟鞋高度。（記者洪美秀攝）

    清華大學學生組創新創業團隊研發可調式高跟鞋，希望降低女性穿高跟鞋的不舒服，且可依不同場合調整高跟鞋高度。（記者洪美秀攝）

  • 清大科管所碩士班學生邱怡澍擁有高挑身材和一雙美腿，被派任鞋模特兒。（記者洪美秀攝）

    清大科管所碩士班學生邱怡澍擁有高挑身材和一雙美腿，被派任鞋模特兒。（記者洪美秀攝）

  • 清華大學學生創新創業團隊針對豬隻的健康情形，進行微晶片大數據的風險管理，希望提高豬隻的健康風險管理，協助業者和政府從口蹄疫區除疫。（記者洪美秀攝）

    清華大學學生創新創業團隊針對豬隻的健康情形，進行微晶片大數據的風險管理，希望提高豬隻的健康風險管理，協助業者和政府從口蹄疫區除疫。（記者洪美秀攝）

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