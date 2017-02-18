日捐贈77棵河津櫻 虎頭山神社添風情
2017-02-18 14:59
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市於去年5月與日本加賀市締結友好協定，加賀市長宮元陸參觀虎頭山忠烈祠時，發現神社保存完整，遂透過日本育櫻會捐贈77棵河津櫻給桃園市，今天上午舉行捐贈儀式，日本育櫻會理事長松前孝廣、台灣之友會總會長黃崑虎、總統府資政辜寬敏、日本台灣交流協會代表沼田幹夫都到場，隨後由市長鄭文燦帶領與會貴賓在園區周邊、步道種下河津櫻，也增添中日情誼。
鄭文燦表示，宮元陸於去年至桃園忠烈祠暨神社文化園區及虎頭山公園參訪，建議在園區及步道周邊種植櫻花，以襯托日本神社建築風貌，並由日本育櫻會負責捐贈櫻花及種植事宜；而忠烈祠歷經一年多整修，於去年11月中旬對外開放，此次河津櫻捐贈及種植儀式，不僅營造美麗的櫻花景致，更讓桃園市政府與日本加賀市增添情誼 。
觀光旅遊局楊勝評局長說，河津櫻為日本原生種，昭和30年在河津町被發現，因此命名為河津櫻，因其淡粉色的美麗花朵及花期長深受大眾喜愛，此次於桃園忠烈祠暨神社文化園區及周邊步道種植，待樹苗成長茁壯，綻放繽紛花朵，可增添園區的美景並提升整體觀光效益。
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