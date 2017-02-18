唐鳳化身機器人阿楞 與清大師生對談創新創業

2017-02-18 15:00

［記者洪美秀／新竹報導］最年輕的政務委員唐鳳今天透過清大以二手瓦愣紙做成的機器人「阿楞」，進行創業創新座談會視訊，且以電腦即時提問方式，解答學生創業問題，唐鳳說，他有30多次創業失敗的經驗，鼓勵年輕人做有興趣且可堅持的事。他說，雖然不是在傳統的教育體制下學習成長，但他認為，創業就是透過創新的想法不斷挑戰，就能往目標邁進。

清華大學「創業日」今天邀請唐鳳化身為機器人「阿楞」，以即時影像和清華大學400多名師生進行創業創新對談，學生用手機掃QR Code，連上互動平台，就可向唐鳳提問。

雖然視訊過程聲音常有斷訊不穩定狀況，但唐鳳確實能即時回答學生相關問題，他認為，做有興趣的事，可以當終生「志業」，但他也鼓勵年輕人不要怕創業失敗，因為他就是個創業失敗超過30次的人，最重要的是，要從失敗中累積經驗與智慧。

學生也詢問唐鳳對中國創業市場前景，及對於台灣教育體制的看法。唐鳳說，在網路創新時代，中國市場只是一個選項，全世界都在網路的脈動中，鼓勵年輕人把目標觸角伸展到世界各國，中國可做為跳躍的平台。

他說，雖不是在一般傳統的教育體制下學習，但他很懂得發問，也認為學習是自主性的，鼓勵學生們主動學習與發問，對創新創業的經驗累積很有幫助。

清大創業日的創業競賽有創新與創業兩組，在28隊中有12隊進入決賽，獲得首獎者還可獲15萬元前進以色列參加創業實習，期許透過創業，提升台灣創業能量。

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