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北市府打造智慧支付平台 歐付寶擬第一季上線

2017-02-18  16:05

〔記者張慧雯／台北報導〕歐付寶今（18）日正式宣布，加入由台北市政府資訊局與交通局停管處、自來水處、台北市立聯合醫院等跨局處合作打造的智慧支付平台「pay.taipei」，整合台北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院批價費等政府公共費用的服務，預計首季上線，屆時民眾可透過歐付寶行動支付app一次繳納各項費用！

歐付寶表示，目前業務觸角包括全家、萊爾富、OK超商、美廉社、台灣大車隊、新北市市場、雲端智慧聯網停車場、怡客咖啡、喜滿客影城、喜樂影城、哈拉影城、阿瘦皮鞋等，現在更拓展到「pay.taipei」政府公共費用繳納，合作店家的覆蓋率達全國之冠。

智慧支付平台「pay.taipei」預計在第一季推出上線，將率先開放北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院批價費，未來更可繳納如第四台收視費、保險費、電信費等費用，北市民眾均可透過台北卡驗證，於「pay. taipei」平台內一次繳足。

歐付寶也表示，現在註冊歐付寶會員還送歐付寶現金100元，每月陸續推出優惠、折扣活動，讓民眾使用更優惠、更便利。

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  • 歐付寶董事長林一泓動作頻頻，如今整合水費、停車費及醫療費，讓台北市民搶先體驗。（資料照，記者張慧雯攝）

    歐付寶董事長林一泓動作頻頻，如今整合水費、停車費及醫療費，讓台北市民搶先體驗。（資料照，記者張慧雯攝）

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