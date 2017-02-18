這藥劑師太離譜！ 竟一邊抽菸一邊配藥

2017-02-18 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕太離譜！有民眾在「爆料公社」臉書粉絲頁指出，昨日在新北市新莊區竟然有藥劑師在替客人配藥時，嘴上竟然還叼著1根菸，消息曝光後引發大批網友討論，有人直說這名藥師沒穿藥師服、沒戴執業執照，邊調劑邊抽菸，舉止相當不當，新北市衛生局聞訊後已派人前往稽查。

從影片可以看到，該名藥師在櫃台右後方的小空間配藥時，還不忘把抽到一半的菸灰抖到垃圾桶，接著又把菸叼回口中，在室內空間抽得不亦樂乎，讓前去配藥的民眾氣得拍下整個過程並上傳到網路。

有網友見狀指出，在現行法規裡只要是醫療診所，就是全面禁煙，希望當事民眾能夠馬上去衛福部檢舉。據《三立新聞》報導，新北市衛生局得知消息後，也已到現場稽查，依照《菸害防制法》對藥局開出罰鍰，另外藥師工作時未配戴執照違反了《藥事法》，將可處罰300萬至500萬元。

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