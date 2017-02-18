| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

這藥劑師太離譜！ 竟一邊抽菸一邊配藥

2017-02-18  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕太離譜！有民眾在「爆料公社」臉書粉絲頁指出，昨日在新北市新莊區竟然有藥劑師在替客人配藥時，嘴上竟然還叼著1根菸，消息曝光後引發大批網友討論，有人直說這名藥師沒穿藥師服、沒戴執業執照，邊調劑邊抽菸，舉止相當不當，新北市衛生局聞訊後已派人前往稽查。

從影片可以看到，該名藥師在櫃台右後方的小空間配藥時，還不忘把抽到一半的菸灰抖到垃圾桶，接著又把菸叼回口中，在室內空間抽得不亦樂乎，讓前去配藥的民眾氣得拍下整個過程並上傳到網路。

有網友見狀指出，在現行法規裡只要是醫療診所，就是全面禁煙，希望當事民眾能夠馬上去衛福部檢舉。據《三立新聞》報導，新北市衛生局得知消息後，也已到現場稽查，依照《菸害防制法》對藥局開出罰鍰，另外藥師工作時未配戴執照違反了《藥事法》，將可處罰300萬至500萬元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

廣告
  • 新北市新莊區1名藥劑師在配藥時，竟然還在抽菸。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    新北市新莊區1名藥劑師在配藥時，竟然還在抽菸。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 抽菸 藥劑師 藥師
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：這藥劑師太離譜！ 竟一邊抽菸一邊配藥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.