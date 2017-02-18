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禁宰7天 政院將動用第二預備金補償業者損失

2017-02-18  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕為因應禽流感疫情，農委會針對家禽發布七天的「禁運禁宰令」並於昨日開始實施。業者在這七天的損失將由政府補償，官員表示：「錢都準備好了！」補償措施將在下週公布。

根據《聯合報》報導，由於家禽七天禁運禁宰令將造成部分業者的損失，行政院已同意動用第二預備金。農委會副主委黃金城表示：「禁宰禁運七天，業者養的雞鴨鵝不能賣出去，就會通報疫情，讓政府處理，這是最快速清除病源方法；而且，業者只要有通報感染，會有補償金，目前作法是一個禽場只要有一隻染禽，就全場撲殺。」

有業者抱怨，禽類多養七天會超過屠宰規格、肉質變老、賣相差，對此，黃金城指出，只有白肉雞才會因多養七天超過屠宰規格，但白肉雞並沒有禁運禁宰，因此業者無須擔心「超過屠宰規格」的問題。

目前市場上的白肉雞供應不受影響，只有土雞受影響，但白肉雞和豬肉供應增加，因此民眾不會在餐桌上吃不到肉，黃金城呼籲：「這七天忍耐一下。」

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  • 農委會於昨日開始實施家禽「禁運禁宰」七天，新北市府昨加強消毒新北家禽屠宰場。（資料照，記者葉冠妤攝）

    農委會於昨日開始實施家禽「禁運禁宰」七天，新北市府昨加強消毒新北家禽屠宰場。（資料照，記者葉冠妤攝）

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