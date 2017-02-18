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H5N6疫情拉警報 台南餵食野鳥將開罰

2017-02-18  13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應H5N6禽流感疫情防治，南市環保局今日表示，該局稽查人員及各權責管理單位，已針對公共區域、公園及廣場等場所，加強稽查取締任意餵食野鴿，籲請民眾在公共場所不要餵食野鴿，以免因污染環境衛生違反廢棄物清理法而受罰。

環保局表示，許多愛鳥民眾常自行購買飼料，到公園廣場餵食禽鳥，原本出於愛護動物的行為，卻往往導致公園廣場到處是鳥類排泄物，形成環境污染，也造成通行上的不便及安全衛生的問題，現在正值禽流感疫情，民眾更可能因接觸到鳥類與其排泄物，而增加感染風險。

環保局指出，鴿糞帶有隱球菌孢子，容易造成呼吸道感染或其他疾病傳播，為有效避免野鴿群聚棲息，民眾無論是在住家或公園、廣場等公共場所，請勿隨意餵食野鴿，減少野鴿食物來源，避免野鴿群聚棲息。

環保局已針對南市36處野鴿常出沒公共區域進行消毒，以降低民眾感染風險，維護環境衛生，同時提醒民眾，不要任意靠近、接觸野鴿（或其他禽鳥），若發現大量死亡禽類，請勿直接接觸屍體，立即通報環保局或各區清潔隊前往處理，若有不慎接觸鳥類排泄物或羽毛，應以肥皂清潔雙手。

環保局表示，市民若發現違規餵養，記下餵養野鴿的人、事、時、地、物等相關資訊，可向市民服務熱線1999或0800-066666反映，該局將會派員前往查處，查證屬實將依廢清法27條開罰1200至6000元。

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  • 加強H5N6禽流感疫情防治，環保局已針對公共區域、公園及廣場等場所消毒，並將加強稽查取締任意餵食野鴿。（記者洪瑞琴翻攝）

    加強H5N6禽流感疫情防治，環保局已針對公共區域、公園及廣場等場所消毒，並將加強稽查取締任意餵食野鴿。（記者洪瑞琴翻攝）

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