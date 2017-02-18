| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵
 首頁 > 生活

雲林禽流感持續升溫 今再撲殺2萬多隻雞

水林一處養雞場確定感染禽流感，雲林縣動植物防疫人員今天僱工撲殺2萬3000隻雞。（記者黃淑莉翻攝）

2017-02-18  13:53

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林禽流感疫情持續升溫，水林鄉一處仿土雞養殖場確定染禽流感，今天早上撲殺2萬3000隻雞，另還有3場待驗中。

雲林縣動植物防疫所指出，水林這家養雞場是出雞運送到桃園屠宰場時被檢出H5N2，防疫所接獲桃園通報後，針對該場雞隻進行移動管制，並採樣送驗H亞型呈陽性。

防疫所表示，該場共計飼養4萬7000多隻雞，雞齡已有12週且陸續出雞中，移動管制時場內只剩2萬3000隻左右，由於飼養期間並沒有染病，顯見防疫工作很落實，研判可能是出雞過程疏忽雞籠、人員及車輛消毒管制。

防疫所指出，雲林養雞場有742場，在養數約1000多萬隻；養鴨場有600場，在養數約227萬隻；養鵝場有159場，約17萬隻，2年前有72萬隻。

防疫所強調，雖目前感染以雞隻為主，但鴨、鵝部分不能大意，一定要做好相關防疫措施，尤其是防鳥網及人車管制、消毒。

廣告
  • 杜絕禽流感疫情擴大，縣長李進勇昨天視察屠宰場禁運及消毒狀況。（資料照，記者黃淑莉攝）

    杜絕禽流感疫情擴大，縣長李進勇昨天視察屠宰場禁運及消毒狀況。（資料照，記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禁宰禁運 禽流感 野鳥 野鴿
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：雲林禽流感持續升溫 今再撲殺2萬多隻雞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.