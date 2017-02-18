雲林禽流感持續升溫 今再撲殺2萬多隻雞

水林一處養雞場確定感染禽流感，雲林縣動植物防疫人員今天僱工撲殺2萬3000隻雞。（記者黃淑莉翻攝）

2017-02-18 13:53

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林禽流感疫情持續升溫，水林鄉一處仿土雞養殖場確定染禽流感，今天早上撲殺2萬3000隻雞，另還有3場待驗中。

雲林縣動植物防疫所指出，水林這家養雞場是出雞運送到桃園屠宰場時被檢出H5N2，防疫所接獲桃園通報後，針對該場雞隻進行移動管制，並採樣送驗H亞型呈陽性。

防疫所表示，該場共計飼養4萬7000多隻雞，雞齡已有12週且陸續出雞中，移動管制時場內只剩2萬3000隻左右，由於飼養期間並沒有染病，顯見防疫工作很落實，研判可能是出雞過程疏忽雞籠、人員及車輛消毒管制。

防疫所指出，雲林養雞場有742場，在養數約1000多萬隻；養鴨場有600場，在養數約227萬隻；養鵝場有159場，約17萬隻，2年前有72萬隻。

防疫所強調，雖目前感染以雞隻為主，但鴨、鵝部分不能大意，一定要做好相關防疫措施，尤其是防鳥網及人車管制、消毒。