「佃佃小農」栽種宜蘭嚴選蔬菜 為綠博種下希望

宜蘭縣政府今天舉辦佃佃小農，邀大小朋友栽種宜蘭嚴選時令蔬菜。（記者江志雄攝）

2017-02-18 13:45

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣政府今天在冬山鄉舉辦「佃佃小農」，邀請大小朋友栽種宜蘭嚴選時令蔬菜，象徵為今年宜蘭綠色博覽會種下綠色希望，眾人所種菜苗預計四月二十九日採收，落實綠色生活。

邁向第十八屆的宜蘭綠色博覽會，本屆移師冬山河生態綠洲，訂於四月一日開幕，為期四十四天，今天推出「佃佃小農」先行暖身，這項活動取自佃農概念，在主場地旁承租四．五公頃農地，取名為綠競場，分配給八個社區認養種菜，園區宛如是大型農業教室。

宜蘭縣政府農業處長陳德星、冬山鄉長謝燦輝，帶領大家種植萵苣、莧菜與空心菜菜苗，邀請社區老農教導大家翻土、栽種，講解二十四節氣、人、食物、土地的關係，有些都會區居民換穿雨鞋或光著腳丫，踏進農地參與食農體驗。

今年綠博以「綠。啟航」為主題，延續歷屆活動綠色概念，透過互動裝置展演呈現全球糧食危機、食物分配不均議題，並結合科技展示、田間監測等新興技術，讓大家了解不過度開發，糧食才得以永續。