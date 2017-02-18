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260兩黃金龜王 澎湖福朋飯店：將申請金氏紀錄認證

張翔閎計畫為黃金龜王申請金氏紀錄，讓澎湖增加新觀光景點。（記者劉禹慶攝）

2017-02-18  13:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年元宵節黃金龜王-鎖港北極殿260兩，由澎湖福朋喜來登飯店副董張翔閎，以5聖杯乞得，今日依循古禮在鑼鼓隊助陣下，迎回飯店放置；張將申請金氏世界紀錄認證，並設計擲筊活動，提供國內外遊客體驗澎湖傳統文化。

台灣元宵熱鬧慶典中，離島澎湖的乞龜獨具特色，甚至有「「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」的盛名，每年總是吸引許多民眾前往大小廟宇參加，以擲筊方式向神明乞求銅錢龜或金龜帶回家，討得一整年的好運道。其中，最引人注目的莫屬於鎖港北極殿260兩的大金龜，是全國最重的黃金龜，今年由澎湖福朋喜來登酒店的副董事長張翔閎乞得，將曾經飄洋渡海前往台灣的金龜留在澎湖當地。

今日澎湖福朋喜來登酒店依循古禮，在鑼鼓隊助陣下將黃金龜帶回飯店，由張翔閎率領團隊到鎖港恭迎黃金龜，繞行鐵線、澎管處、石泉、馬公市區等地，回到澎湖福朋喜來登酒店大廳，所到之處鞭炮聲不斷，並安排山水舞龍舞獅表演，為黃金龜王安座帶來好彩頭。

張翔閎表示，未來一年考慮申請金氏世界紀錄認證，為澎湖增添新的觀光景點，並結合傳統民俗擲筊乞龜，設計6筊以上免住宿費或送餐券等，每日定時開放，讓國內外遊客全年都能體驗澎湖元宵文化，讓黃金龜王成為飯店的鎮店之寶，推廣澎湖傳統文化。

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  • 澎湖喜來登副董張翔閎，迎回鎖港黃金龜王。（記者劉禹慶攝）

    澎湖喜來登副董張翔閎，迎回鎖港黃金龜王。（記者劉禹慶攝）

  • 未來黃金龜王將開放擲筊體驗，提供免費餐券住宿券等。（記者劉禹慶攝）

    未來黃金龜王將開放擲筊體驗，提供免費餐券住宿券等。（記者劉禹慶攝）

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