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熊本熊連兩年來基隆 民眾興奮尖叫

熊本熊展示熊本特產晚白柚，可愛動作令人捧腹。（記者林欣漢攝）

2017-02-18  13:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕風靡台日的吉祥物熊本熊（KUMAMON）今天暌違1年再度現身基隆「熊本縣物產展」，吸引逾民眾擠爆基隆舊火車站，苦候1小時終於盼到熊本熊現身大跳健康舞，大小朋友興奮心情溢於言表，開心地不斷尖叫。

基隆市長林右昌表示，基隆市與日本熊本縣八代市是姊妹市，去年首度舉辦「熊本縣物產展」，日方準備2個貨櫃特產，短短不到2個小時就銷售一空，見識到基隆人強大的消費力，希望藉此機會加強交流，讓彼此友誼更加珍貴，也希望民眾拿出台灣人熱情，用力消費！

「熊本縣物產展」今、明兩天在基隆舊火車站內大廳登場，現場販售晚白柚、大判燒、玉綠茶、睡蓆及熊本熊等特色商品，今天下午2點30分、5點，以及明天上午11點、下午2點及5點，熊本熊將登台表演，有興趣民眾可不要錯過。

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  • 基隆市與日本熊本縣八代市是姊妹市，兩市首長互贈禮物。（記者林欣漢攝）

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  • 熊本熊逗趣演出，宣傳熊本特產睡蓆。（記者林欣漢攝）

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  • 熊本熊展示熊本特產睡蓆，民眾直呼卡娃伊。（記者林欣漢攝）

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  • 熊本熊展示熊本特產晚白柚，可愛動作令人捧腹。（記者林欣漢攝）

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  • 熊本熊可愛模樣風靡民眾。（記者林欣漢攝）

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  • 吉祥物熊本熊今明兩天現身基隆舊火車站。（記者林欣漢攝）

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