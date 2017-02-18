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馬來西亞國際發明展 我排名第二

馬來西亞國際發明展，我排名第二。（中華民國創新發明學會提供）

2017-02-18  13:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕稍早公布得獎名單的「2017第十六屆馬來西亞MTE國際發明展暨發明競賽」，我國在參展7國中獲得4面金牌金、6面銀牌、4面銅牌，2座大會特別獎，總成績排名第二，僅次於地主國，再次展現我國發明實力。

本屆馬來西亞MTE國際發明展暨發明競賽於2月16日至18日舉行，至今已邁入第16年，是東南亞重要的發明品媒合及交流平台。本屆參展國家包含英國、克羅埃西亞、立陶宛、越南、馬來西亞及台灣等，共500多件作品參展。

2座大會特別獎暨金牌分別由百氧生物科技公司的「百氧水機」，可直接將自來水進行淨化與殺菌；以及台北美國學校、台北私立復興實驗高級中學小學部團隊，共同合作，研發的「油脂虐待實驗裝置」，以加熱及灌氧的方式，可快速檢測油品品質獲得。

其他金牌作品分別由高苑科技大學團隊的「並聯式多腳蜘蛛裝置」，其將蜘蛛遊戲的方向擴充更廣，且透過手機APP就能夠輕易操控。以及台灣大學和台電合作，由科技部挹注資金，投入研發的「應用物聯網技術開發智慧型廣域超高壓電網安全監控系統」，可透過即時監測輸電狀態，有效找到輸電發生問題的區域，以利修復，未來將以山區電桿為架設首要目標。

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