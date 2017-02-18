機捷自由試乘首遇週六 搭車人潮反較少

機場捷運高鐵桃園站今日的試乘狀況良好。（記者周敏鴻攝）

2017-02-18 13:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕機場捷運自由試乘日第3天，遭遇第一個週六、卻遇上「補班日」而不是假日，雖然各站仍有許多民眾搶著試乘，但桃園捷運公司人員說，感覺上17日週五的試乘人潮，還較為密集擁擠。

李姓遊客搭乘高鐵從台中站北上到桃園站後，直接走路到機場捷運高鐵桃園站，換乘機捷前往桃園國際機場，他說，機場捷運開通後，對常出國的他而言非常方便，希望機場捷運高鐵桃園站等各個站區，也能早日開放「預辦登機、行李托運」，讓他可以省去拖行李趕車的麻煩。

機場捷運自由試乘第3天，各站區的狀況大致良好，由於進出站都需刷悠遊卡、但不扣款，桃園捷運公司也派專人在匝門口幫忙代刷卡，方便試乘民眾進出，桃園捷運公司人員說，今天雖是週六，但也是二二八連假的補班日，可能民眾預期週六人多，就趕在週五先來試乘，讓週六的試乘人潮感覺較週五稍少。