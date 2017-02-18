佛心來的！ 深夜食堂打烊後 保溫箱供街友熱便當

2017-02-18 13:24

〔記者湯世名／彰化報導〕愛心小吃攤！彰化市中正路二段一家小吃攤前，最近掛出一塊「免費便當」招牌，上寫著「有需要請自取」，攤前的保溫箱內，每天都放著10幾、20個便當或湯品，不少街友聞訊前來取用，發現便當內裝著熱騰騰的白飯、滷肉、荷包蛋等食材，民眾大讚「真是佛心來的！」發起這個愛心行動的黃姓業者低調說，「如果有更多人去拿，我會多準備一點！」

43歲的黃姓業者說，他在2個多月前頂下這個攤位賣小吃，每天從晚上9點營業到隔天清晨5點，營業過程中，偶爾會看到街友經過，由於該店有許多食材在營業後多有剩餘，為了「物盡其用」，決定要供應免費便當給有需要的人食用。

黃姓業者在小吃攤前懸掛「免費便當」招牌，為了保持食物的新鮮與熱度，更購置一個保溫箱，還在牌子上寫著，「請保持基本修養，如有打開未取用，請恢復原狀及關好保溫箱，勿踐踏別人的小小心意」。另一張小看板則寫上「早上5點後免費供應當日未售完之食材，歡迎有需要的請自取。」保溫箱旁並放置竹筷、湯匙、面紙盒、牙線，相當體貼。

「免費便當」提供1個多星期來，吸引許多街友前往取用，菜色每天都不一樣，甚至有電鍋插電保溫，讓白飯不至於冷掉，有民眾好奇打開便當盒瞧瞧，裏頭不僅有熱騰騰的白飯、滷肉，還都備有一個荷包蛋。

民眾說，「這個便當在一般便當店可能要賣4、50元！」老闆實在太有愛心了。隔壁的同業見狀，也都會把賣剩的食物寄放在黃姓業者保溫箱內，贊助這個愛心活動。

黃姓業者說，真正有需要的人，歡迎來小吃攤取用免費便當，此外，來店點餐時私下說要免費餐，他也會以當天可能剩下較多的食物免費招待，「雖然可能不會很好，不過至少能吃飽！」