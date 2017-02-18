| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵
 首頁 > 生活

佛心來的！ 深夜食堂打烊後 保溫箱供街友熱便當

2017-02-18  13:24

〔記者湯世名／彰化報導〕愛心小吃攤！彰化市中正路二段一家小吃攤前，最近掛出一塊「免費便當」招牌，上寫著「有需要請自取」，攤前的保溫箱內，每天都放著10幾、20個便當或湯品，不少街友聞訊前來取用，發現便當內裝著熱騰騰的白飯、滷肉、荷包蛋等食材，民眾大讚「真是佛心來的！」發起這個愛心行動的黃姓業者低調說，「如果有更多人去拿，我會多準備一點！」

43歲的黃姓業者說，他在2個多月前頂下這個攤位賣小吃，每天從晚上9點營業到隔天清晨5點，營業過程中，偶爾會看到街友經過，由於該店有許多食材在營業後多有剩餘，為了「物盡其用」，決定要供應免費便當給有需要的人食用。

黃姓業者在小吃攤前懸掛「免費便當」招牌，為了保持食物的新鮮與熱度，更購置一個保溫箱，還在牌子上寫著，「請保持基本修養，如有打開未取用，請恢復原狀及關好保溫箱，勿踐踏別人的小小心意」。另一張小看板則寫上「早上5點後免費供應當日未售完之食材，歡迎有需要的請自取。」保溫箱旁並放置竹筷、湯匙、面紙盒、牙線，相當體貼。

「免費便當」提供1個多星期來，吸引許多街友前往取用，菜色每天都不一樣，甚至有電鍋插電保溫，讓白飯不至於冷掉，有民眾好奇打開便當盒瞧瞧，裏頭不僅有熱騰騰的白飯、滷肉，還都備有一個荷包蛋。

民眾說，「這個便當在一般便當店可能要賣4、50元！」老闆實在太有愛心了。隔壁的同業見狀，也都會把賣剩的食物寄放在黃姓業者保溫箱內，贊助這個愛心活動。

黃姓業者說，真正有需要的人，歡迎來小吃攤取用免費便當，此外，來店點餐時私下說要免費餐，他也會以當天可能剩下較多的食物免費招待，「雖然可能不會很好，不過至少能吃飽！」

廣告
  • 黃姓業者小吃攤前的保溫箱內，每天都備有熱騰騰的食物，免費供人取用。（記者湯世名攝）

    黃姓業者小吃攤前的保溫箱內，每天都備有熱騰騰的食物，免費供人取用。（記者湯世名攝）

  • 保溫箱內的食物菜色變化多。（記者湯世名攝）

    保溫箱內的食物菜色變化多。（記者湯世名攝）

  • 熱騰騰的便當裡一定有一顆蛋，內容也相當豐富。（記者湯世名攝）

    熱騰騰的便當裡一定有一顆蛋，內容也相當豐富。（記者湯世名攝）

  • 黃姓業者還以電鍋插電將白飯保溫，相當體貼。（記者湯世名攝）

    黃姓業者還以電鍋插電將白飯保溫，相當體貼。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 免費便當 愛心小吃攤 街友
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：佛心來的！ 深夜食堂打烊後 保溫箱供街友熱便當


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.