抗禽流感 柯P：不要幻想、要思考如何限制
2017-02-18 13:08
台北市長柯文哲18日前往松友社區，當社區一日醫生，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今重披醫師袍，化身一日社區醫師走訪探視失能、獨居長者；會後受訪時談到禽流感問題，柯文哲坦言，航空業發達，大家不要幻想不會再有流感出現，新興疾病一定會出現，「大家要思考、要做的，就是出現後，相關體系能盡快把它限制住。」
中央宣布全國禁止宰殺運輸7天，讓北市肉品供應可能出現短缺，柯文哲表示，今天上午產發局有做報告，目前冷凍庫存量還是夠，不過還是要協調豬肉、牛肉做替代，另外北市府會注意市場價格，「還是不要讓它們（攤商）隨便哄抬價格」。
柯指出，過去通常是這樣，如果市場處有去直接看著價格，有去緊盯著，這樣就比較沒有問題。接下來北市也要進行消毒，並呼籲民眾，像是公園裡面的鳥就不要餵食，少去接觸外面的野禽，如果室內飼養的，會要求各個農家去做管理流程。
面對感疫情拉警報，不少立委質疑農委會的防疫機制不夠積極，台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春也指政府反應慢半拍。對此，柯文哲則說，現在航空旅遊發達，希望大家不要再幻想不會有流感的出現，既然這是一定會遇到的問題，就要好好思考如何在疾病出現後，利用現有防疫體系好好將它限制住。
柯文哲坦言，新興疾病一定會出現，特別是現在航空旅遊很發達，從非洲到台灣不到24小時，所以疾病一定會出現，大家要思考、要做的，就是出現後，相關體系能盡快把它限制住。
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