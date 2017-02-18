借書等於閱讀？「借閱楷模」表揚數據引議....
全台各縣市皆有大大小小的「借閱比賽」，然而，卻有網友質疑，推廣「借書」不等於推廣「閱讀」。（資料照，記者俞肇福攝）
〔即時新聞／綜合報導〕教育部昨舉行借閱楷模頒獎典禮，表揚全台各縣市圖書館的借閱冠軍，其中，借閱量高居全台之冠者為台北市的林佳穎，年借閱量為7294本書，平均每天閱讀近20本書。對此，臉書頁「老貓出版偵查課」卻痛批教育部「表揚這個要幹嘛」，「鼓勵閱讀是辦大胃王比賽嗎？你看過哪一個美食家是以吃多取勝的嗎？」引起網友討論。
去年全國借閱總冠軍是台北市立圖書館壯年組的林佳穎，一共借了7294本書，以一年365天計算，平均每天閱讀近20本書。「老貓出版偵查課」PO文表示：「教育部這個推廣閱讀的大腦簡直是完全燒壞了。你表揚這個要幹嘛呢？沒錯啦，一天讀20本書很厲害，很了不起，但鼓勵閱讀是辦大胃王比賽嗎？你看過哪一個美食家是以吃多取勝的嗎？」並且指出：「台灣的閱讀率在教育部的推廣下一路往下掉，原因不是很明顯嗎？這個主事者腦子有問題啊。」
這樣的數據也引起網友討論，有人說：「讀書不是數量取勝，要確實消化內容才是真理」、「讀書跟真的懂裡面的內涵是不同的」，也有人認為，「每個人讀書的方法和目的都不一樣，Zen大還開過教你一年輕鬆讀完300本書的課咧。如果是有策略的選書、挑著閱讀，一天借20本且每本都有看到用到不是不可能。」
「老貓出版偵查課」則在討論串中表示：「借書紀錄唯一能保證的事情是『你借了一本書』，至於有看沒看、看多看少、有體會沒體會、有感受沒感受，這些是沒人知道的。當然有人借了書就會認真看，但，那些衝業績的也在其中。」
去年度借閱楷模之中，借閱量高居全台之冠的是台北市的林佳穎，年借閱量為7294本書。﹙圖擷取自教育部網站﹚
獲表揚者之中借閱量最低者為金門的陳婷之，年借閱量為80本書。﹙圖擷取自教育部網站﹚
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