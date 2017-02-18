中市結合企業力量 今年培育10家長照社企
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣社會加速老化，台中經發局今天舉行「共享照顧、青銀共榮」研討會，經發局長呂曜志表示，今年將育成10個跟長照有關的社會企業，並且在今天與長照有關的10家企業簽約，要作為社會企業的「後盾」，讓社企有能量，對被照顧者更貼心的照顧。
台灣14歲以下的人口已與65歲以上的人口數呈現曲線交叉，台灣老人照顧問題，已相當急迫。
經發局今天在維化露基金會館，舉辦「共享照顧，青銀共榮」研討會，副市長林依瑩、經發局呂曜志、立委余宛如與各企業及社會企業進行座談，並且與亞洲大學「中亞聯大醫療體系」、永信藥品、順天醫院、光田醫院等與長照相關的企業簽約合作，更邀請香港社會企業Easycare（關懷易）創辦人雷芷卉來分享經驗，而經發局還在隔壁原市長官邸的不老夢想125號，舉行社會企業市集。
林依瑩表示，台中市力推社會企業，要讓社會企業成為台中市經濟發展另一重要支流，也希望中小企業能加入社會企業元素，一切為社會努力。
呂曜志指出，台中市未來3年要推動「地方產業發展基金會─台中市社會企業創新產業發展計畫」，其中中央補助800萬，台中市自籌400萬，要逐步建立社會企業創業創新生態圈，今年預計要育成10個與長照相關的社會企業，合作的企業也都跟長照有相關，期待透過企業的協助，讓社會企業有盈餘，對長者與身障者有更貼心的照顧。
呂曜志強調，社會企業要有工具、要有子彈，而製造業及相關行業就可充實其彈藥庫，藉著企業的加入，可改善社會企業的能量。
本身也是社會企業家的余宛如便指出，台灣社會將在2018年進入高齡化、2025年超高齡化，在國外走向超高齡化社會，約需50年，但台灣短短7年就走到超高齡化，根本還沒準備好，而長照的社會企業，可兼顧社會使命。
來自香港雷芷卉表示，由於「關懷易」對照服員及被照顧者的媒介，是透過APP來執行，因此人事成本降低，讓照服員的薪水比一般長照體系多10至15％，而「關懷易」的年營收約100萬港幣，盈餘則有15％左右。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 官司敗訴得拆校還地 彰化大成國小恐「滅校」
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 癌患營養要均衡 別猛吞保健食品
- 老娘就是胖！中國胖女孩改編歌詞爆笑破表
- 被質疑是藍媒... 卡提諾狂新聞親自回應網友
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 隨機擄女學生性侵狼 打悲情牌盼交保被駁回
- 咻比嘟嘩再合體 挺小馬直播秀
- 小三金敏喜蜜摟洪尚秀 新片回應不倫戀
- 已勁揚近５％ 台幣升幅將超越韓元
- 靠行遭拖累 車主人人自危
- 模擬總統撤離 黑鷹首降國防部
- 離婚拖了2年 嘉納終於鐵了心要切了小班！
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 機場亂丟垃圾挨轟 中媒神解：不能只怪中國遊客
- 一例一休+景氣前景不明 花旗聯合勸募金額減1成
- 霍特帥駕超跑 撞爛名車不心疼
- 高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
- 《觀察筆記》原形畢露
- 星二代被控借錢不還 曾說「不是要送我的嗎？」
- 樹林》保安市民活動中心 升級藝廊
- 「做嬤，就要帶孫…」少女險染毒 嬤隔代教養好無力
- NBA》就是不想談KD 魏少雞同鴨講：時裝周好棒
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 金正男女嫌行凶前行徑曝光！ 前晚飯店剪髮如特務
- 被川普酸「美人」 英媒記者驚呼：太誇張！
- 名下無財產？ 周比蒼：已全數被假扣押
- 裘莉愛上小丑 傑瑞李透趁虛送暖
- SBL》墊底台銀勝璞園 季後賽留生機
- 18年來3關鍵人物 促成小小郭「美」事
- 2/18重要財經新聞一覽
- 回歸螢幕首談巴黎搶案與肯伊健康問題 豐臀金大淚崩
- 記不得兒子... 失智母卻沒忘記對他的愛
- 網通廠進軍MWC 搶寬頻商機
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 陳庚金「能撈就撈」言論 郝龍斌：民進黨操作
- 自由廣場》司改 個案不是禁忌
- 遊客拉拍照 幾米公園女主角臂裂
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- 精油舒壓 居家按摩保養
- 〈天使圓舞曲〉偏鄉醫師
- 高市疏浚致污染 屏禁砂石車借道
- 要軍公教能撈就撈 柱柱姐：確實不宜
- 烘爐地祈福行變調！ 男帶狗搭接駁車被揍昏迷
標題：中市結合企業力量 今年培育10家長照社企
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email