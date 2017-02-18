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中市結合企業力量 今年培育10家長照社企

2017-02-18  12:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣社會加速老化，台中經發局今天舉行「共享照顧、青銀共榮」研討會，經發局長呂曜志表示，今年將育成10個跟長照有關的社會企業，並且在今天與長照有關的10家企業簽約，要作為社會企業的「後盾」，讓社企有能量，對被照顧者更貼心的照顧。

台灣14歲以下的人口已與65歲以上的人口數呈現曲線交叉，台灣老人照顧問題，已相當急迫。

經發局今天在維化露基金會館，舉辦「共享照顧，青銀共榮」研討會，副市長林依瑩、經發局呂曜志、立委余宛如與各企業及社會企業進行座談，並且與亞洲大學「中亞聯大醫療體系」、永信藥品、順天醫院、光田醫院等與長照相關的企業簽約合作，更邀請香港社會企業Easycare（關懷易）創辦人雷芷卉來分享經驗，而經發局還在隔壁原市長官邸的不老夢想125號，舉行社會企業市集。

林依瑩表示，台中市力推社會企業，要讓社會企業成為台中市經濟發展另一重要支流，也希望中小企業能加入社會企業元素，一切為社會努力。

呂曜志指出，台中市未來3年要推動「地方產業發展基金會─台中市社會企業創新產業發展計畫」，其中中央補助800萬，台中市自籌400萬，要逐步建立社會企業創業創新生態圈，今年預計要育成10個與長照相關的社會企業，合作的企業也都跟長照有相關，期待透過企業的協助，讓社會企業有盈餘，對長者與身障者有更貼心的照顧。

呂曜志強調，社會企業要有工具、要有子彈，而製造業及相關行業就可充實其彈藥庫，藉著企業的加入，可改善社會企業的能量。

本身也是社會企業家的余宛如便指出，台灣社會將在2018年進入高齡化、2025年超高齡化，在國外走向超高齡化社會，約需50年，但台灣短短7年就走到超高齡化，根本還沒準備好，而長照的社會企業，可兼顧社會使命。

來自香港雷芷卉表示，由於「關懷易」對照服員及被照顧者的媒介，是透過APP來執行，因此人事成本降低，讓照服員的薪水比一般長照體系多10至15％，而「關懷易」的年營收約100萬港幣，盈餘則有15％左右。

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  • 長照很重要，經發局今年要培育10家長照社企，深入需要照顧家庭。今在原市長官邸的不老夢想125號，舉行社會企業市集。（記者蘇金鳳攝）

    長照很重要，經發局今年要培育10家長照社企，深入需要照顧家庭。今在原市長官邸的不老夢想125號，舉行社會企業市集。（記者蘇金鳳攝）

  • 經發局結合與長照相關多家企業，要培育長照社企。（記者蘇金鳳攝）

    經發局結合與長照相關多家企業，要培育長照社企。（記者蘇金鳳攝）

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