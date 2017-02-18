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新北完成禽場快篩 檢測皆陰性

2017-02-18  12:24

〔記者何玉華／新北報導〕因應禽流感疫情升溫，新北市動保處成立禽流感快篩部隊，18日中午完成全市27處禽場、1處屠宰場檢驗，動保處長陳淵泉表示，檢驗結果全部呈現陰性，目前禽流感並未入侵新北市。

快篩部隊前兩日分別前往新北家禽屠宰場、八里養禽場快篩，連日來巡檢各養禽場，陳淵泉說，快篩部隊由公務獸醫組成，至養禽場快篩時，先查核禽舍圍網設施是否完整，輔導農戶自身安全防護宣導，並每日巡查禽舍觀察家禽健康情形，並檢查禽舍周圍圍網如有破損要立即修復，避免野鳥入侵啄食飼料，並落實消毒防疫等生物安全措施，提醒農戶做好自主健康管理，家禽異常時應加強主動通報，動保處將立即派員進行防疫措施。

陳淵泉說，若發現家禽有異常情形，隨即抽檢，總計27場家禽場抽檢約50例，結果都呈現陰性；此外，也提醒民眾不接觸、不餵食野鴿，確保健康安全。

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  • 新北市動保處完成養禽場外篩，結果皆呈現陰性。（記者何玉華攝）

    新北市動保處完成養禽場外篩，結果皆呈現陰性。（記者何玉華攝）

  • 新北市動保處完成養禽場外篩，結果皆呈現陰性。（記者何玉華攝）

    新北市動保處完成養禽場外篩，結果皆呈現陰性。（記者何玉華攝）

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