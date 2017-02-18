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千元一日遊算廉價團？受難家屬怒：台灣薪水就是這樣

蝶戀花事件罹難家屬自救會代表回擊外界酸死者貪小便宜，認為台灣薪水就是這樣，重點是檢討政府制度。（記者張凱翔攝）

2017-02-18  12:25

〔記者張凱翔／台北報導〕蝶戀花事件於第二殯儀館召開第二次善後協調會，在場家屬情緒激動，罹難家屬自救會代表怒嗆台灣就是低薪、生活苦，參加一日千元旅遊還被外界酸「貪小便宜」，他怒批怎麼可以把責任推給死者？應該要檢討政府制度怎麼會讓業者為所欲為！

今上午包括國道警察局、衛福部、交通部觀光局、金管會保險局與富邦產險、旺旺友聯與華南產物保險，與台北市旅行公會和蝶戀花旅行社老董周比蒼，和罹難、傷者家屬在第二殯儀館辦第二次善後協調會，各部會向家屬報告事件處理進度，並由三間保險公司說明理賠事宜。

罹難者家屬自救會代表在發言時間怒嗆，外界都說死者貪小便宜、酸千元一日遊是低價團，他質疑「你們懂不懂老百姓？對很多人來講一千元就是一整天的薪水」！這個很廉價？從台北到武陵你是要花多少錢呀我一天的薪水就花在半天的旅遊，怎麼能怪死者貪小便宜？而且領22k能花多少錢在旅遊上，老百姓就是這麼苦，不該把出事怪在旅客貪小便宜上。應該是檢討政府制度，因為是「政府放任這些業者為所欲為」！

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