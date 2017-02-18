首屆全國大專校院暨青少年競技飛鏢錦標賽 南台科大開幕

2017-02-18 12:14

〔記者劉婉君／台南報導〕首屆全國大專院校暨青少年飛鏢競技錦鏢賽，今、明兩天在南台科技大學登場，來自全國63所大專校院與20所以上高中職學校，共計400位選手同場競技。

競賽由台南市體育總會、台灣飛鏢競技協會、世界文創產學經貿協會共同主辦，上午開幕後隨即展開比賽，兩天將有超過300場賽事。

主辦單位表示，飛鏢運動結合了肌肉記憶、精神專注及高度抗壓的運動元素，此次競賽全程採用電子飛鏢靶機，競技選手雙方持鏢，依序對距離2.44米外靶面擲鏢，15吋的靶面上依得分高低不等，分為82個靶位，靶心直徑大小約3.5公分，依國際級的競賽形式及規則修改進行，選手需表現出高度的穩定性及攻守間的策略，與全國的大專青少年好手交流競技，總獎金30萬元。

大二、馬來西亞籍的王文蔚練競技飛鏢已5、6年，他說，飛鏢競賽沒有最高境界，隨時都有挑戰。同樣大二的黃思錡說，飛鏢講究肌耐力和穩定度，目標就是每個月都進步一點。大四的周書帆希望可以到國際競技場上與世界級好手抗衡。

場外還有與台南永恆獅子會、台南市捐血中心合辦的捐血活動。