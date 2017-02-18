228連假 須工作6天是否違一例一休？勞動部說...

2017-02-18 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕本週為因應228連假，上班族需連上6天班，這樣是否違反一例一休的新制、雇主須給加班費？勞動部表示，「依政府行政機關辦公日曆表出勤之行業」可適用《勞基法》第30條第3項的8周彈性工時，讓上班日和非上班日對調，不違法也不須支付加班費。

綜合媒體報導，勞動部表示，政府行政機關辦公行事曆，連假通常是以「一日換一日」換班（假）概念調整出勤，例如，228國定假日為4天連假，即是將當週一上班日（27日）與上週六非上班日（18日）對調。端午節4天連假以及國慶4天連假亦同。

勞動部指出，去年初已發函解釋，事業單位凡公告依照政府行政機關辦公行事曆出勤，都可以視為8周彈性工時的行業，來讓上班日和非上班日對調、形成連假，無違法之虞，而原定休息日改為上班日出勤，雇主也無須負擔加班費。

不過，若雇主未經法定程序調整而調整假日，或擅自將休假日吃掉，則會違反《勞基法》，可罰2萬到100萬元，勞工權益受損時可打1955專線檢舉。