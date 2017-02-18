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被質疑是藍媒... 卡提諾狂新聞親自回應網友

卡提諾的小編邀請網友提問。（圖取自臉書）

2017-02-18  14:03

〔即時新聞／綜合報導〕有網友質疑卡提諾狂新聞是國民黨媒體，因為最近幾乎都是做嘲諷執政黨的新聞，卡提諾的小編也做出說明，指狂新聞的選材與文案不是那麼簡單，要夠好笑，像是他們也寫過吳敦義新聞，但因為不好笑才會換題材。

網友在PPT發問：「大家覺得卡提諾狂新聞是藍媒嗎？」並指出卡提諾狂新聞越來越針對執政黨，最近國民黨上榜頻率降低許多，但可能還要在觀察看看。

卡提諾狂新聞小編在臉書發文，和大家說有問題歡迎提問，小編會一一回答。有網友留言質疑，國民黨的鬧劇不少，但是小編都忽略不講。

狂新聞小編回應：「其實狂新聞的選材跟文案並不是那麼簡單，夠白癡，但講出來好不好笑才是重點，不然你先一篇吳敦義的來看看，我當初寫過，不好笑我才換題材的。」

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