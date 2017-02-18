全教總轟楊泮池戀棧權位 要陳良基速辦假論文案
2017-02-18 11:17
〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學郭明良論文造假案引發學術圈爭議，全教總今召開「挽救台灣高教 重振高教聲望」記者會，砲口對準科技部，全教總表示，事件爆發至今3個月，科技部放任台大調查報告隻字未提校長楊泮池，批楊「戀棧權位」，而郭明良也未辭職，繼續領取高額研究經費，要求科技部控告郭明良造假團隊，代表人民追討鉅額的民脂民膏！
全教總在記者會中提出3點呼籲，要求楊泮池盡快亡羊補牢自動下台；科技部長陳良基加快對台大弊案的調查，以扭轉學術圈造假形象；科技部和教育部應去除追求量化的績效主義，讓大學回到真正的大學教育。
全教總理事長張旭政表示，台大調查報告只針對郭明良作處理，對於事件嫌疑人楊泮池卻隻字未提，「當初蔣偉寧在事件爆發3天後自動請辭，但楊泮池3個月後還是紋風不動」，請問陳良基現在要怎麼處理？
東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟質疑，台大教評會怠忽職守可想而知，應該解聘的人，卻任由他還在職，起本薪之外還領取每年250萬的經費，王純娟認為，陳良基不應該一上台就忙著散財，科技部應控告郭明良造假團隊，代表人民把科技部鉅額的研究經費追討回來，這些都是民脂民膏啊！
政治大學社會系副教授黃厚銘指出，台灣學界長期衝論文點數、篇數，產生教授搶學生論文研究成果、互相掛名的奇怪現象，都是因為過去頂大計畫要求以速成的方式展現績效，拚命將台灣的大學排名往前擠，但是研究和教學成果都是漫長耕耘的工作，非一蹴可及。
前世新大學校長賴鼎銘痛批，學術醜聞正在侵蝕台灣學術及教育的根基，只要看看最近幾個媒體的標題，就知道台大學術醜聞的後遺症有多大，糟糕的是台灣更被視為「學術詐騙王國」，論文投稿得先做誠信說明，許多台大師生都已要求楊泮池辭職負責。
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