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連加恩非洲行醫 一家6口鞋櫃遭疑「養軍隊」...

2017-02-18  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕十多年來投入非洲醫療工作的連加恩目前舉家搬到南非生活，不時便在臉書上分享生活趣事。今天他貼出家門口的鞋櫃照，一家6口的各式鞋子塞滿鞋櫃，連加恩的南非友人看到以後問他：「這是你們家的安全防禦措施嗎？」

連加恩表示，由於南非當地治安差，一般住家都會採取各種不同的安全措施，例如：高壓電網、紅外線感應器、保全公司、養狗、緊急按鈕、鐵捲門，甚至有華人會刻意在家中放置一些現金當作「保命金」，如果遇搶就直接把錢給搶匪，或是在門口安置保險箱，讓歹徒在門口搶完錢趕快離開。

家門口的鞋櫃被誤以為是安全措施之一，連加恩笑稱：「因為歹徒闖入前，看到這堆鞋，可能會想裡面養了一支軍隊，就不敢進來了。」

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  • 連加恩和太太生了4個小孩，一家6口的鞋櫃超壯觀，由於南非治安差，連加恩被南非人問「鞋櫃是不是安全防衛措施」。（圖擷取自連加恩臉書頁）

    連加恩和太太生了4個小孩，一家6口的鞋櫃超壯觀，由於南非治安差，連加恩被南非人問「鞋櫃是不是安全防衛措施」。（圖擷取自連加恩臉書頁）

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