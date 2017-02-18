天氣變化大！吳德榮：週三微熱、週四轉濕冷

2017-02-18 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮表示，一股微弱的東北風南下，北台灣今日高溫約較昨天下降6、7度、北部及東半部有一些局部短暫降雨，背風面的中南部影響很小。明日再回溫，週三天氣溫暖微熱，不過，週四則會轉濕冷。

吳德榮在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，下週四（23日）鋒面及源自蒙古的「極地大陸冷氣團」快速南下，氣溫驟降、伴隨降雨，天氣變化很大。下週五、六（24、25日）大陸冷氣團影響，由於水氣很多，容易降雨，感覺會特別濕冷。

下週四晚上台北市會降至約14度左右，北台灣沿海空曠地區低溫則在12度左右；下週五、六的最低溫，台北市約可降至13度左右、中部以北沿海空曠地區低溫約在11度左右。