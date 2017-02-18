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快把握好天氣！ 下週四低溫恐下探12度

好天氣只到下週三，下週四降溫又降雨，低溫恐降至12度。（資料照）

2017-02-18  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕 中央氣象局表示，今天雖受東北風影響，但輻射冷卻效應減弱，清晨反而比前幾天要來的溫暖，白天高溫也有21至22度。不過下週四因「極地大陸冷氣團」南下，降溫又降雨，北部空曠地區可能降到12度左右。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中表示，下週四源自蒙古的「極地大陸冷氣團」迅速南下，氣溫驟降且有明顯降雨導致又濕又冷，台北低溫可降至14度，空曠地區甚至會降到12度左右，週五、週六甚至可能降至11度。

吳德榮也強調，由於是6、7天後的電腦模擬，所以還有很高的不確定性，因此建議民眾仍須注意最新的天氣資訊，但可以確定的是好天氣只到下週三，民眾可得好好把握這幾天的好天氣。

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