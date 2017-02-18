今天補班補課 西半部15縣市空品達「警戒橘」
2017-02-18 08:42
週六補班補課日，西半部15縣市空品達「警戒橘」。（擷取自環保署空氣品質監測網）
〔記者楊綿傑／台北報導〕今雖為週六，但是補班補課日，提醒出門民眾注意，西半部從北到南共15縣市有測站在空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的「警戒橘」，部分測站更達對所有民眾不健康的「不良紅」，民眾應留意。
根據環保署空氣品質監測網資訊，「警戒橘」地區包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市，以及外島馬祖，至於新竹湖口、苗栗頭份、台中沙鹿、彰化線西、雲林崙背、麥寮、台西、嘉義市及新港、台南新營，以及外島金門等測站更達「不良紅」，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5）。
環保署提醒，警戒橘地區，包括患有心血管、呼吸道疾病，以及抵抗力較弱的老人和有幼童，應該避免在戶外劇烈活動；「不良紅」地區所有民眾都應該提高警覺，注意健康維護。
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