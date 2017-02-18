助弱勢生上學 世展會屏東發逾3000萬助學金
2017-02-18 08:22
〔記者羅欣貞／屏東報導〕小慈9歲時成為台灣世界展望會受助童，高三就考取工程測量乙級技術士證照，去年更錄取宜蘭大學木土系，世展會每年在屏東地區助學，幫助和小慈有類似境遇的孩子，本學期預計發出逾3000萬助學金。
小慈來自屏東縣三地門鄉，父母離異後，母親以家庭代工養家，每學期都要為註冊費頭痛，台灣世界展望會在小慈9歲時開始幫助她，讓她安心上學，平日也鼓小慈參加生命教育、生涯規畫等多元方案活動，她培養了獨立思考能力，高中時選讀屏東高工土木科，去年以前3名推薦甄試入學的成績，考取國立宜蘭大學土木工程系。
小慈表示，念書期間常收到資助人來信，給了她很大鼓勵，她也覺得自己背負著許多期待，因此總不敢鬆懈，會選擇宜蘭大學也是因為學校開設土木行政公職考試的課程，她希望未來投入公職，有穩定工作收入才可改善家裡生活，更盼自己成為專業人才，回饋社會，回應資助人給她的愛。
台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，世展會在台灣共幫助5萬名弱勢家庭孩子，預計本學期在屏東地區發出3573萬5000元助學金，也盼有更多善心人士支持助學行動，為孩子們的生命點亮希望。
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