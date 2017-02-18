騎腳踏車精子會減少！ 醫生建議一週別超過5小時

醫生建議，男性不要太頻繁騎腳踏車。照片為柯文哲挑戰單車一日北高。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-02-18 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕騎腳踏車和精子減少有關！彰化市博元婦產科院長蔡鋒博透露，有位很愛騎腳踏車的病人找他做檢查，他和妻子結婚3年都沒有懷孕，他告訴他以後一週只要騎一次車就好，結果隔年他太太就有了。

蔡鋒博投書至《ETtoday東森新聞雲》指出，國哈佛公共衛生學系的研究報告指出，若每星期騎腳踏車超過5小時，精蟲數目可能會降低。過去也有許多騎自行車造成精蟲減少的論文發表，不過到現在為止，都沒有研究顯示，造成的原因是什麼。

一般認為長時間坐在坐椅上、在騎腳踏車的過程中又會摩擦，造成陰囊壓迫導致睪丸受傷、睪丸溫度上升，都可能使製造精蟲的能力下降。