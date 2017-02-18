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北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替

今天北台灣天氣偏涼。（資料照）

2017-02-18  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天東北季風增強，北部及東半部地區降雨機率提高，溫度則比昨天降4度左右，感受偏涼。

氣象局資料顯示，今天東北季風增強，北台灣雲量增多，桃園以北和東半部地區降雨機率提高，有局部短暫雨的情形；中南部則仍是晴朗穩定的天氣。

溫度方面，清晨氣溫較低，約在15至18度間，白天開始北台灣受到雲量的影響，溫度約在20、21度，感受偏涼，花東地區則為23至26度，中南部則仍炎熱約在28度左右，各地到了傍晚開始會逐漸轉涼，早晚溫差大。

下週三前，北台灣每隔1、2天即暖、涼交替，天氣變化迅速，中南部則不太受影響，大致晴朗穩定。週四則有鋒面通過、大陸冷氣團南下，天氣明顯轉涼，氣溫將會大幅下降。

今天金門地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），西半部地區及馬祖為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
16 ~ 21 16~ 26 18 ~ 27 18 ~ 24

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

各地紫外線。（圖取自氣象局）

今天金門地區AQI為紅色警示，西半部地區及馬祖為橘色提醒，其他地區為普通等級。（圖取自行政院空氣品質監測網）

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