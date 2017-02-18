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02/18 各報重點新聞一覽

2017-02-18  06:12

自由時報

婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐

行政院黨產會現正調查婦聯會是否為國民黨的附隨組織，婦聯會昨聲明強調不是任何政黨的附隨組織，並宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元，投入長期照顧及公益用途，其中捐出六十億元給財團法人振興醫院。對此，黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家，做為長照基金，而非捐給自家主委經營的振興醫院，且資產若被認定為不當取得財產，未來黨產會也可行使追徵權。

詳見婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐

閨密案延燒 三星少主收押

三星集團（Samsung）少主李在鎔捲入總統朴槿惠「閨密門」行賄醜聞遭到調查，昨南韓法院准予羈押，震驚南韓財經界。三星是南韓最大集團，超過二三○○億美元的總營收占南韓ＧＤＰ（國內生產毛額）產值近五分之一，旗下公司市值就占南韓股市近三分之一；根據韓聯社報導，李在鎔被捕後，三星短期間的決策與營運恐難免受阻，也使得全球五十萬人組成的「三星家族」暫失掌舵者。

詳見閨密案延燒 三星少主收押

關說警察銷單 林武忠丟高市議員職

民進黨高雄市議員林武忠為計程車司機作選民服務，要求警方銷毀罰單，最高法院維持高雄高分院更四審見解，認為林武忠服務處傳真警方的請託單，都註明要銷單，而請託民眾也承認事後即未收到罰單，故依貪污條例的圖利罪，判林武忠一年半徒刑、褫奪公權兩年、緩刑四年，支付國庫八萬元，全案定讞；林男雖不用坐牢，但喪失議員資格。

詳見關說警察銷單 林武忠丟高市議員職

蘋果日報

無良老闆：人為財死 翻車33死 狂言司機想賺錢不請假

蝶戀花旅行社武陵賞櫻團周一在國5發生重大車禍，造成33死11傷，蝶戀花創辦人、也是實際經營者周比蒼在神隱4天後，昨首度出面道歉，承認遊覽車和駕駛為他本人（指蝶戀花）所有，但當被質疑讓罹難駕駛康育薰從除夕起違法連跑14天車時，周竟稱因過年薪水加倍、沒司機請假，「人為財死、鳥為食亡」；還說多日未出面是「謀定而後動」等共六大驚世語錄，離譜發言引發外界痛批畜生、沒人性。

家禽禁宰7天 今起恐缺貨

為防堵禽流感疫情，農委會宣布家禽自昨中午12時起禁宰禁運7天，《蘋果》昨走訪全台傳統市場觀察，北市家禽批發市場前夜趕工宰殺近10萬隻雞鴨供應民生所需；市場攤商則忙備貨，但也有人乾脆公告休7天假，或抱怨政府防疫不力拉攤商陪葬。菜籃族也搶買，憂心缺貨價揚。農委會說，土雞、肉鴨、肉鵝的衝擊最鉅，依現有庫存量，恐今就缺貨。

聯合報

反駁不當黨產 婦聯會將捐280億做公益

不當黨產處理委員會強勢清查國民黨黨產，中華民國婦女聯合會也成目標。婦聯會昨天宣布，將把現金資產總額三百八十一億元中的二百八十億元，分別捐予政府長照機構、社福團體與振興醫院，延伸婦聯會關懷社會公益宗旨。

美卿提勒森 會見陸外長王毅

美國國務卿提勒森昨天在德國波昂會見中共外交部長王毅，討論中美關係、北韓核試驗等議題。這是美國總統川普上任使兩國關係緊張以來，中美最高層級官員會面，一般推測兩人會面主要是為「川習會」鋪路。

中國時報

國道翻車意外 蝶戀花老董譏司機：人為財死

國道遊覽車翻覆造成33死後第5天，蝶戀花旅行社負責人周比蒼、周繼弘父子及友力通運負責人黃河清，昨日上午一同現身記者會，對於事件重創旅遊業、打擊消費者信心，鞠躬向社會道歉，但周比蒼會中脫稿失言，指司機過年上班有雙倍薪水，「人為財死，鳥為食亡」，引起台下家屬憤怒不滿、一度與周比蒼爆口角。

不認「一中及九二共識」陸媒：台灣參加WHA、ICAO 別想了

中共黨媒《人民日報》海外版昨發表評論說，兩岸間如果沒有「九二共識」這基礎，「台灣取得國際空間的機會為零」。文章直指，「世衛大會（WHA）、國際民航大會（ICAO）等，就別想了。蔡當局執政下，一切只有越來越限縮的份。」

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  • 婦聯會昨宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元投入公益，行政院黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家。圖為婦聯會外觀。（資料照）

    婦聯會昨宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元投入公益，行政院黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家。圖為婦聯會外觀。（資料照）

  • 三星集團少主李在鎔捲入總統朴槿惠「閨密門」行賄醜聞遭到調查，昨南韓法院准予羈押。圖為三星董事長李健熙長女李富真，是可能暫時掌舵集團的人選。（路透檔案照）

    三星集團少主李在鎔捲入總統朴槿惠「閨密門」行賄醜聞遭到調查，昨南韓法院准予羈押。圖為三星董事長李健熙長女李富真，是可能暫時掌舵集團的人選。（路透檔案照）

  • 民進黨高雄市議員林武忠向警方關說，幫違規計程車司機銷單，判刑一年半、褫奪公權兩年定讞，林不用坐牢，但喪失議員資格。（資料照）

    民進黨高雄市議員林武忠向警方關說，幫違規計程車司機銷單，判刑一年半、褫奪公權兩年定讞，林不用坐牢，但喪失議員資格。（資料照）

  • 蝶戀花創辦人周比蒼（中）、負責人周繼弘（右）昨舉行記者會，向家屬鞠躬道歉。（記者簡榮豐攝）

    蝶戀花創辦人周比蒼（中）、負責人周繼弘（右）昨舉行記者會，向家屬鞠躬道歉。（記者簡榮豐攝）

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