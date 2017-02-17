大安溪畔后里段流浪狗群聚 老翁遭圍攻重傷斷指
2017-02-17 23:02
〔記者張軒哲／台中報導〕小心流浪狗出沒!大安溪畔后里段長期有流浪狗群聚，威脅附近居民安全，后里公館里老翁古朝選上月獨自在溪畔農田巡視，遭一隻大型流浪狗攻擊，古翁雙手重創，手指傷口深可見骨，住院一個月才返家，飽受整形重建之苦。公館里長馮詠淮說，之前就有請動保處正視當地流浪狗問題，若是古翁被多隻流浪狗圍剿，恐老命不保。
后里公館里地處荒僻鄉村，當地流浪狗集中在大安溪畔河床與泰安火車站新站，常有善心人士前往餵食。但流浪狗成群齊聚，也帶給老弱婦孺極大威脅。馮詠淮說，家長會告誡孩子不可到大安溪河床玩耍，以免遭流浪狗攻擊。去年常有里民反映流浪狗越聚越多情事，也去電台中市府動保處協助處理，但流浪狗數量不減反增。
大安溪畔河床流浪狗主要有兩群，一群是黑色狗，另一群則是米黃色，因堤防一帶多數是農民出沒，不少老農也盡量遠離狗群。身材瘦小的古朝選1月7日到堤防旁務農，突然遇到一隻米黃色大狗攻擊，古翁揮動雙手反擊，卻反遭到狗咬，後來負傷返家，由兒子載到大甲的醫院，但傷勢嚴重，醫師建議至他院就醫，最後在梧棲童綜合醫院住院手術治療。
童綜合醫院指出，古翁右手第四肢前端截肢傷，右手第三指撕裂傷，右手前臂多處撕裂傷，左手前臂多處撕裂傷，左手腕變形腫脹，左手上肢與手指創傷性截肢，後續要進行整形重建。
台中市府動保處處長林良儒表示，會派員捕抓會攻擊人的流浪狗，並與餵養民眾溝通，透過動保團體協助幫流浪狗結紮。
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