被虧整形、包養 這10件心酸事正妹才懂
2017-02-17 23:14
1.容易被豬哥騷擾
〔即時新聞／綜合報導〕很多女生都希望成為外表亮麗的正妹，不過漂亮的人也有屬於自己的煩惱，最近《網路溫度計》就整理出10個正妹才知道的心酸事。
「只有正妹才懂的心酸事」第1名是容易被豬哥騷擾，現在社群網站相當發達，幾乎沒有隱私可言，很多正妹因此常會遇到豬哥私訊、騷擾，嚴重甚至可能被跟蹤。而戴名牌被說酒店、包養，則是「只有正妹才懂的心酸事」第2名，身為正妹常要面對別人的閒言閒語，有時努力工作、存錢好久，終於買了昂貴的東西、出國，卻會被別人虧。
有著搶眼的外表雖然能帶給正妹不少好處，卻也可能帶來壞處，不少人因為擁有高挺的鼻樑、標準瓜子臉，而被懷疑有動過手腳，這讓被說整形成了「只有正妹才懂的心酸事」第4名。而遇到不好的對象，則被評選為第5名「只有正妹才懂的心酸事」，很多女生因為亮麗外表，吸引到只想玩玩的花花公子，卻沒有被認真對待。
其他被認為是只有正妹才懂的心酸事還有做什麼都被說公主病、內衣襪子被偷、沒人追等。
只有正妹才懂的心酸事：
1.容易被豬哥騷擾
2.戴名牌被說酒店、包養
3.朋友被說工具人
4.被說整形
5.求學時代被女生排擠
6.遇到不好的對象（想玩玩）
7.做什麼都被說公主病
8.內衣襪子被偷
9.除毛保養花費高
10.沒人追
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