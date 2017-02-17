台南林鳳營火車站機車停車場要收費 地方反對

百年林鳳營火車站環境變美，機車停車場要收費引起軒然大波。（記者楊金城攝）

2017-02-17 21:57

〔記者楊金城／台南報導〕台鐵六甲林鳳營火車站將機車停車場委外經營，原定2月7日收費，但不只地方民眾反彈，連六甲區公所也持反對態度，希望台鐵體恤民意，暫緩設置收費停車場。

而機車停車場因施設水電工程，尚未收費，目前爭議未解，火車站周邊已出現亂停車現象。

取得機車停車場經營權的林姓業者今天說很無辜，台鐵限期要求他設置臨時帳篷開始收費，不然要罰他。更沒料到鄉親抗議；台鐵對林鳳營車站機車停車場收費仍堅持立場。

六甲區公所想阻止收費停車場，區長蔡秀琴今天說，公所已行文台南市政府交通局對林鳳營站機車停車場的設立審查「應審慎評估」，也指出停車場的位置是之前市府都發局和台鐵簽約出資改善綠美化，公所另行文都發局希望爭取改由公所和台鐵簽約「代管」土地，維持原貌，撤除臨時停車棚不收費。

蔡秀琴也說，另可研議台鐵將站前汽車停車場改為汽、機車免費停車場，臨時停車棚給想有停車管理的民眾付費停車。

百年歷史的林鳳營火車站周邊廣場原為髒亂不堪，汽、機車隨意停放，台南市府都市發展局、交通局及六甲區公所爭取景觀改造經費投入將近3千萬元，才把站前環境整理好並導正民眾汽、機車停車。

但台鐵未與地方協調取得共識下，上月發包將機車停車場委外經營，逕行施作停車棚，傳出2月7日開始收費後引起地方反彈。

蔡秀琴說，停車場使用對象大部分為經濟弱勢年輕、上班族，如收費，對民眾將造成經濟負擔，也會逼使車輛在周邊違停，衍生管理問題。

承租停車場業者貼出公告。（記者楊金城攝）

車站機車停車場（左方）傳出要收費，機車（右）已開始在火車站周邊任意停車。（記者楊金城攝）