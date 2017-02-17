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前兒童之家宿舍群動工 將變身「南崁兒童藝術村」

2017-02-17  21:47

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕位於蘆竹區吉林路前內政部北區兒童之家宿舍群，院長宿舍認定為市定古蹟、宿舍群則是歷史建築，其中，院長宿舍去年修復，宿舍群修復工程，今天舉行動工儀式，未來宿舍群將規劃文創藝文空間、藝術家駐村、親子活動教室、實驗劇場及導覽諮詢服務區，現有戶外景觀植栽繼續保存，宿舍群將融入環境，成為充滿綠意的「南崁兒童藝術村」。

動工儀式由市長鄭文燦主持，他說，縣府時期規劃國民運動中心設在北區兒童之家土地上，經地方文史工作者爭取後，桃園縣文化資產委員會決議將北區兒童之家院長宿舍、宿舍群，指定為市定古蹟及歷史建築；市府上任後，將國民運動中心重新選址，北區兒童之家原址則配合歷史建築活化、保存老樹群措施，發展成為「南崁兒童藝術村」。

北區兒童之家園區佔地約1173坪，修復經費約6000萬元，從去年起分3年編列預算執行，宿舍群整修，將採部分拆除、部分保留方式，保留部分會依原有風格修建，讓內裝符合使用需求，園區植栽及樹木也會保留，全案預計明年底完工。

鄭文燦說，未來「南崁兒童藝術村」，可提供展演、教室、主題餐廳、文創、親子共學、戶外劇場等文創與藝術教育功能，打造親子藝術活動空間，強化親子共學，也讓兒童美術學習向下扎根。

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  • 北區兒童之家宿舍群。（記者謝武雄攝）

    北區兒童之家宿舍群。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市長鄭文燦（右三）等人，主持北區兒童之家宿舍群動工儀式。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦（右三）等人，主持北區兒童之家宿舍群動工儀式。（記者謝武雄攝）

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相關關鍵字： 兒童之家 南崁兒童藝術村 市定古蹟 歷史建築
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